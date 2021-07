Abertas as inscrições para cursos de Mestrado e Doutorado da UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está com as inscrições abertas para o processo seletivo de vagas remanescentes nos cursos de Mestrado e Doutorado para aqueles que desejam iniciar a pós-graduação no 2º semestre de 2021.

Os interessados devem acessar o site da instituição até o próximo dia 28 de julho para preencher o formulário online e confirmar a participação na seleção. A taxa é de R$ 100.

São quatro programas de Mestrado oferecidos: Movimento Humano e Reabilitação; Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente; Odontologia e Ciências Farmacêuticas, este último com perfil profissional e os demais são voltados para à área acadêmica.

Já no Doutorado, os interessados têm a opção de escolher entre as áreas de Movimento Humano e Reabilitação; e Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, voltados também para a academia.

Ao todo, a seleção contará com avaliação de conhecimentos específicos e uma entrevista. O resultado com o nome dos aprovados está previsto para ser divulgado entre junho e agosto. Já as matrículas deverão ocorrer nos meses de julho e agosto.

É importante lembrar que só poderão integrar as turmas de Mestrado e Doutorado aqueles que já tiveram concluído a graduação e mestrado, respectivamente.

Universidade

No último dia 31 de maio, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve na UniEVANGÉLICA para assinar a portaria ministral que transformou o antigo Centro Universitário de Anápolis em Universidade Evangélica de Goiás.

Esse título se dá em razão de esforços e trabalhos de excelência desenvolvidos por anos na instituição. Agora, os alunos terão no currículo o reconhecimento de estudar em uma universidade.

Divulgado recentemente, o resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) 2019, do Ministério da Educação, confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás.

Com conceito 4, permanece entre as quatro melhores, conforme a avaliação. O Curso de Medicina possui conceito 5.