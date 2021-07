Ator famoso anuncia que está saindo da Globo após 23 anos

O ator Paulinho Vilhena, 42, encerrou seu vínculo com a TV Globo após 23 anos. A novidade foi compartilhada por ele mesmo em suas redes sociais.

“Fim. Essa etapa da nossa relação termina. Grato pelo aprendizado e pelas histórias que contamos juntos, alegrando e emocionando os telespectadores”, começou o artista.

“Várias novelas, séries, programas apresentados, alguns grandes amigos, muitos colegas e [o diretor de TV] Roberto Talma (1949-2015). Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos qualquer hora”, finalizou.

A estreia do ator foi no ano de 1998, com 18 anos, como um dos galãs do seriado “Sandy & Júnior”. Depois, fez participações como repórter do Vídeo Show (2000-2002).

No quesito novelas, Vilhena pode ser visto em tramas como “Coração de Estudante” (2002), “Celebridade” (2003), “Paraíso Tropical” (2007) e na décima temporada de “Malhação” (2009).

Um de seus últimos trabalhos é o que está no ar atualmente: “Império” (2014). Na narrativa de Aguinaldo Silva, o artista vive Salvador, um artista plástico que sofre de transtornos mentais e que é enganado por um charlatão que busca sucesso às suas custas.

Porém, ele não deixará de ser visto mesmo com o fim da trama. A Globo anunciou que a novela “Pega Pega” voltará a ser exibida a partir de 19 de julho na faixa das 19h, em uma edição especial substituindo “Salve-se Quem Puder”.

Na história escrita por Cláudia Souto, em 2017, Vilhena vive Evandro, um homem misterioso e fechado que larga tudo e foge com a mulher de barco.