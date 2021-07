Dona Pitchula: conheça a “vizinha fofoqueira” que ficou famosa por revelar detalhes sobre a fuga de Lázaro

Desde o dia em que Lázaro Barbosa morreu e as forças policiais puderam encerrar as buscas, na última segunda (28), a Dona Pitchula ficou conhecida em todo o Brasil.

Ela é a mulher que ganhou o apelido de “vizinha fofoqueira” depois de aparecer em uma reportagem de TV contando, desesperadamente, que a ex-sogra do maníaco estava o ajudando a se esconder.

A identidade dela foi revelada pelo Metrópoles, que também descobriu que ela é bastante conhecida na região de Águas Lindas de Goiás.

“Ele passou na rua da minha casa e, ontem mesmo [domingo], ele se escondeu na casa da sogra. E a sogra sabia de tudo, só não queria entregá-lo para a polícia, entendeu? A esposa dele sabia de tudo, só que não queria que ele fosse preso”, contou a mulher, na entrevista.

“E o celular que foi pego com ele é o celular da Dona Cleonice, que ele clonou“, completou, afirmando que foi através deste aparelho que o homem conseguiu criar um perfil fake para acompanhar todas as noticiais e repercussão do caso nas redes sociais.

No final do vídeo, que já viralizou pela internet, Dona Pitchula também dá “graças a Deus” e afirma que ficou muito feliz com a captura de Lázaro.

Veja a entrevista da Dona Pitchula: