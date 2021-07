Atriz de destaque em Carrossel se pronuncia sobre ‘estar namorando a amiga’

A atriz Larissa Manoela, 20, está em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada da amiga Bianca Palheiras e de sua mãe, Silvana, e, na madrugada desta segunda-feira (5), foi ao Twitter desmentir os boatos de que estaria namorando a atriz.

“Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena (captaram o link?)”, começou a atriz fazendo uma referência à novela infantil “Carrossel” (SBT).

“Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa ‘fic’ sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres”, continuou.

“E seu eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações”, afirmou a atriz que assegurou que irá continuar viajando com outras amigas.

“Sou abençoada por belas e verdadeiras amizades, ainda mais em um mundo em que a superficialidade reina. Valorize seus amigos de verdade! Mas a questão não é só essa! É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso”, escreveu.

“E o que mais me chateia é pensar: porque esse assunto ainda é notícia? Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou ‘brincadeira’. Precisamos de mais respeito!”, concluiu a atriz, que também deixou um recado para os fãs.

“Estou aqui em respeito aos meus fãs de verdade, aqueles que não espalham esse tipo de notícia mentirosa. É por vocês e para vocês essa mensagem! E estou aqui para potencializar a luta dessas pessoas que, você pode até fingir que não sabe ou mesmo não ligar, mas que é uma luta diária em busca de dignidade e respeito.”

Os rumores surgiram quando Larissa Manoela e a amiga fizeram uma tatuagem juntas. Palheiras, que participa do elenco da série “Pink – Amor de Verão”, que tem temática LGBTQIA+, publicou: “Agora essa fase incrível, cheia de descobertas, verdade, aventuras e autoconhecimento está eternizada. E que seja só o início de uma linda história que estamos vivendo. Estamos juntas, amiga.”

Outro ponto que chamou a atenção dos fãs da atriz é a conta do Instagram de Silvana, sua mãe. Na rede social, ela não possui mais nenhuma publicação e deixou de seguir a filha. Recentemente, ela respondeu algumas perguntas de internautas sobre a viagem e demonstrou descontentamento de estar nos Estados Unidos.

Muitos internautas se divertiram com as respostas mal-humoradas de Silvana. Quando perguntada se gosta de ir aos parques, ela respondeu que “não” e que “não tem nada de diferente” nos Estados Unidos. Além disso ela falou que se pudesse escolher algum lugar para ir, “já teria ido embora com certeza”.

No entanto, alguns fãs desconfiam que a conta da mãe da atriz pode ter sido hackeada. Procurada, a assessoria da Larissa Manoela não deu retorno sobre a situação, até a publicação desta nota.