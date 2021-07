AEE promoverá Prêmio do Mérito Científico para homenagear pesquisadores que se destacam em Goiás

Com objetivo de reconhecer a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade e com o intuito de homenagear os profissionais goianos que dedicam as vidas para que a área continue avançando, a Associação Educativa Evangélica (AEE) realizará no próximo dia 08 de julho, às 19h30, o Prêmio do Mérito Científico.

A solenidade acontecerá em modo presencial, na Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, exclusivamente para os premiados e autoridades. No entanto, os interessados em acompanhar o evento também poderão assistir através de transmissão, no canal da Uni no YouTube.

Ao todo, o Prêmio do Mérito Científico da AEE prestigiará pesquisadores em 09 categorias. São elas:

Menção Honrosa – Iniciação Científica e Tecnológica;

Menção Honrosa – Comitês de Ética em Pesquisa;

Menção Honrosa – Grupos de Pesquisa;

Menção Honrosa em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação;

Menção Honrosa em Produção de Artigo Científico com Maior Fator Impacto;

Menção Honrosa em Produtividade em Pesquisa;

Medalha do Mérito Científico para Pesquisadores com Maior Produção Científica em 2020;

Medalha do Mérito Científico pelo Conjunto da Obra;

Medalha do Mérito Científico para Instituição Apoiadora da Pesquisa e Inovação em Goiás.

Uma das medalhas voltadas para a instituição apoiadora da pesquisa em Goiás, em especial, será entregue pelas mãos do chanceler, Augusto Cezar Ventura, para Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás e tem formação em Medicina.

Clique aqui para conferir os nomes de outros profissionais renomados de Goiás que também serão homenageados durante a premiação.