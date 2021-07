Idosa é levada para o HUANA com vários ferimentos após ser vítima de atropelamento

Uma idosa de 61 anos precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), nesta segunda-feira (05), depois de ser vítima de um atropelamento.

O caso ocorreu nas proximidades de uma escola, no Jardim Alexandrina, região Norte da cidade, quando a senhora tentou atravessar uma rua.

Um motociclista passava pela via no exato momento e acabou colidindo com a senhora. Com o impacto da batida, tanto ela quanto o condutor caíram.

Para não prestar socorro à idosa, o homem subiu rapidamente no veículo e fugiu. Ele ainda teria levado sem querer a bolsa dela, que havia ficado presa na motocicleta e ninguém percebeu.

Equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar tiveram de ser acionados para ir ao local. A senhora estava consciente, mas apresentava traumatismo cranioencefálico frontal, ferimento corto contuso, lesão no lábio superior e uma fratura fechada no tornozelo.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa no trânsito e será investigado pela Polícia Civil.

Ao Portal 6, o HUANA emitiu boletim médico na manhã desta terça-feira (06), para informar que a paciente está consciente, orientada e estável.