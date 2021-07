Novas vagas abertas em diferentes áreas para trabalhar no Rio Vermelho

O Grupo Rio Vermelho está com 06 vagas abertas, em diferentes áreas, para contratar funcionários para trabalhar em Anápolis.

As oportunidades são para Auxiliar de Lava Jato, Vendedor, Motorista/Entregador, Auxiliar Geral, Assistente de Departamento Pessoal e Analista Fiscal.

O único requisito exigido nas funções é experiência, com exceção de Motorista/Entregador, que é preciso ter CNH a partir da categoria C e disponibilidade para viagens, e para Analista Fiscal, que é desejável conhecimento no sistema Whintor.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome da vaga desejada no campo do assunto.

Aqueles que preferirem deixar o currículo presencialmente, também podem se deslocar exclusivamente até a unidade de distribuição do Rio Vermelho, na BR-153.