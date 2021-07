Secult abre processo seletivo em Goiás com 56 vagas imediatas e salários de até R$ 4.726,85

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) abriu processo seletivo com 56 vagas imediatas de nível médio e superior, em Goiás.

As oportunidades abrangem as áreas de Apoio Administrativo, Museologia, História, Música, Comunicação Social/Telecomunicações, Jornalismo, Tecnologia da Informação, Administração e Finanças e Ciências Contábeis.

Além de Engenharia Civil, Direito, Biblioteconomia, Economia, Artes Visuais, Assessoria de Produção Cultural, Arquitetura e Gestão de Projetos.

Os salários variam de R$ 1.650,00 até R$ 4.726,85 para jornada de 40h semanais. As contratações serão firmadas pelo tempo determinado de três anos, podendo haver prorrogação dos contratos por até cinco.

Interessados podem fazer inscrição entre os dias 13 e 22 de julho preenchendo formulário online no site da Secult.

De acordo com a pasta, as fases do processo seletivo são análise curricular e entrevista. Para mais informações, consulte o edital.