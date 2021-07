Papa Francisco aparece pela 1ª vez após cirurgia e faz oração da varanda de hospital

O papa Francisco, 84, apareceu em público pela primeira vez desde que foi submetido a uma cirurgia no intestino. Ele se dirigiu aos fiéis neste domingo (11) de uma varanda no décimo andar do hospital em que está internado, em Roma, dizendo estar “feliz” por poder honrar seu compromisso dominical.

“Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Estou feliz por poder manter o encontro dominical do Angelus, também aqui da policlínica Gemelli”.

O pontífice ficou por cerca de dez minutos na varanda e foi aclamado por cerca de 200 pessoas, muitas delas com jalecos brancos.

Foi a primeira vez que Francisco não fez o Angelus de uma janela com vista para a Praça de São Pedro.

Em uma parte improvisada do seu discurso, Francisco lembrou que bons cuidados de saúde deveriam ser acessíveis a todos.

“Nestes dias de convalescença no hospital, pude perceber a importância de um bom atendimento, acessível a todos, como o que existe na Itália e em outros países”, disse.

Pedindo que os fiéis rezassem por todos os enfermos, desejou “que ninguém seja deixado sozinho; que todos recebam a unção da escuta, da proximidade e do cuidado”.

O pontífice também rezou pelo Haiti, na esperança de que “cesse a espiral de violência” no país após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, na última quarta (7).

O Vaticano ainda não informou quando o papa retornará à sua residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano. Nenhum boletim de saúde foi publicado neste domingo.

De acordo com o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni, a cirurgia a que Francisco foi submetido no último domingo (4) -uma hemicolectomia esquerda, procedimento em que parte do cólon é removida- durou três horas e foi conduzida por dez profissionais do hospital Gemelli, em Roma. Na segunda-feira (5), a expectativa era de que o pontífice ficasse sete dias internado.