Briga antiga de vizinhos termina com a morte de garotinha de apenas 04 anos

Ester de Oliveira Sigoli, de apenas 04 anos, morreu na noite deste domingo (11) depois de ser alvejada no peito com um disparo de arma de fogo, em Santo André, no ABC Paulista (SP).

O caso ocorreu em decorrência de uma discussão antiga de vizinhos. O pai da menina, Jorge Luis de Oliveira Sigoli, estava chegando em casa com a esposa, a filha única e outras três crianças quando o tiroteio começou.

O suspeito efetuou vários disparos, que acertaram a garotinha e o pai. Os outros três menores, bem como a companheira, não foram atingidos e passam bem.

Ester chegou a ser socorrida pelo próprio genitor e levada para um hospital, mas não resistiu. Já o pai ficou ferido no braço e na perna e, como não tinha lesões graves, recebeu alta hospitalar.

Em entrevista à Band TV, Jorge afirmou que a esposa havia sido ameaçada pelo mesmo vizinho em 2018 e, desta vez, ele apareceu atirando, mesmo vendo que as crianças estavam no carro.

“Estava chegando com minha filha e minha mulher no carro para deixar os priminhos na casa deles. Nós nem chegamos a desembarcar do carro ele viu que tinha criança dentro do carro e já chegou atirando. Ele atirou muitas vezes e eu só tive tempo de acelerar o carro, mas vi quando minha filha foi baleada e caiu morta do meu lado”, contou.

O autor, que fugiu logo após o crime, foi identificado como Bruno Freitas Oliveira e está sendo procurado pela Polícia Civil.