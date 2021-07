Apostando em estrutura e criatividade, SESI Goiás prepara alunos para serem verdadeiros campeões

Quando se trata em oferecer um ensino que prepara os alunos não apenas para o vestibular, mas para lidar com todas as principais etapas da vida, o Sesi Goiás é um verdadeiro especialista.

É que toda a formação dos estudantes é pensada para que eles saiam da escola tendo conhecimentos que vão muito além do que é feito em unidades tradicionais.

Nas escolas SESI, os ambientes foram criados para estimular a criação, a experimentação e o trabalho em equipe.

Tudo isso com espaços de aprendizagem amplos e com uma infraestrutura diferenciada, que é dedicada a transformar as crianças e adolescentes em verdadeiros campeões.

Para além das aulas, todos os estudantes ainda têm a oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos em diversos torneios, feiras e competições.

São incríveis os resultados que as Escolas Sesi está conquistando principalmente na área da Robótica, com alunos conquistando o primeiro lugar até em torneios internacionais, como nos Estados Unidos e Hungria.

As crianças e adolescentes ainda testam os conhecimentos em olimpíadas; de História, Química, Física e Matemática; e em eventos de tecnologia, como a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) e Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

E as matrículas para o segundo semestre estão abertas para os pais e responsáveis que desejam ver os filhos vivendo toda essa experiência.

A primeira mensalidade será gratuita e há descontos de até 60% para o restante das mensalidades de 2021. Interessados devem entrar em contato com a instituição através dos telefones:

Sesi Jaiara – (62) 3333-3900

Sesi Jundiaí – (62) 3333-3700, (62) 9 9650-9645 e (62) 9 8405-2438.