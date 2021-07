ProUni oferece quase 500 bolsas de estudo em Anápolis; veja como se inscrever

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começaram nesta terça-feira (13) e um levantamento feito pelo Portal 6 mostra que há disponíveis 492 bolsas para ingresso em instituições particulares de ensino superior em Anápolis.

Ao todo, a cidade possui 54 cursos que integram o programa, sendo que os que possuem mais vagas são Direito (59), Administração (46), Pedagogia (43) e Ciências Contábeis (31).

Considerado uma das graduações mais concorridas do país, há 13 opções de bolsas para aqueles que sonham em fazer Medicina.

As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (16), no Portal do Prouni, e só podem participar os candidatos que comprovarem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais (50%).

Também é requisito ter feito o ensino médio na rede pública ou na particular em condição de bolsista integral. Estudantes com deficiência e professores da rede pública de ensino também podem se inscrever.

A participação é proibida para quem já tem ensino superior completo e para aqueles que zeraram ou tiraram menos que 450 nas médias do Enem.

Etapas

Durante o processo de inscrição, os estudantes podem escolher até duas instituições de ensino, cursos ou turnos.

Em seguida, serão realizadas duas chamadas com os pré-selecionados (a 1ª dia 20 de julho e a segunda 03 de agosto), para que todos compareçam na instituição escolhida e comprovem as informações que constam no cadastro. Os resultados finais ficarão disponíveis na página do Prouni.

Os que não forem chamados ainda poderão integrar uma lista de espera, que será divulgada no dia 20 de agosto.