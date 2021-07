Após sentir dores, Bolsonaro é internado no Hospital das Forças Armadas

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), precisou dar entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira (14).

Apresentando dores abdominais, ele permanece na unidade e está passando por exames.

Há alguns dias, o presidente já vinha se queixando de soluços persistentes, que teriam começado em decorrência de medicamentos que estava tomando por causa de uma cirurgia para implante dentário.

O Palácio do Planalto ainda não deu detalhes sobre o quadro clínico de Bolsonaro, mas agenda da manhã, que previa três compromissos, foi cancelada.

Às 08h, o chefe de Estado participaria de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Em seguida, marcaria presença no lançamento de um programa educacional.

Já às 11h, se deslocaria para uma audiência com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Esse encontro deverá ser remarcado.