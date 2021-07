Bebê vai parar na UPA Pediátrica com hematomas no corpo e sangramento na boca

Uma situação extremamente delicada foi registrada nesta terça-feira (13), por policiais militares, no Parque dos Pirineus, na região Norte de Anápolis.

É que um jovem acionou as viaturas para contar que, depois de ter chegado do trabalho, foi trocar a fralda da filhinha, de apenas 02 meses, e percebeu que ela tinha hematomas na barriga e chorava só de encostar.

O genitor teria discutido com a mãe da recém-nascida por conta da situação. No entanto, a moça explicou que a criança não sofreu nenhuma queda, mas possui um sopro pulmonar e, por isso, aparecem manchas no corpinho.

Momentos depois da briga, o jovem relatou ter ido ao supermercado e visto que a filha engasgou dentro do carrinho. Ao se aproximar, constatou que estava saindo sangue da boca dela.

Para garantir o bem-estar e a saúde da pequena, os policiais foram com os pais e a bebê até a UPA Pediátrica e acionaram o Conselho Tutelar para fazer o acompanhamento do caso.

Assim que a menina já estava sob os cuidados médicos, o genitor foi até a delegacia para ser ouvido. Um exame de lesão corporal foi solicitado e a apuração dos fatos deverá ficar sob a responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).