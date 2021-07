Cantor sertanejo e esposa são encontrados mortos e com marcas de violência em fazenda

O cantor sertanejo Carlos Pastor Neto, integrante da dupla Carlos e Roniel, foi encontrado morto ao lado da esposa, Maria das Graças Xavier, em uma chácara em que trabalhavam como caseiro e empregada doméstica, respectivamente.

O caso ocorreu na quarta-feira (14) em Muqui, no Espírito Santo, e o sepultamento ainda não ocorreu porque, até esta quinta (15), os corpos não haviam sido liberados pelo Instituto Médico Legal (IML), em decorrência da falta de médicos legistas.

O casal, segundo o G1, foi localizado pelo pai de Carlos, que estranhou o filho ter sumido sem dar notícias e decidiu ir até a fazenda para saber se estava tudo bem.

Assim que o homem chegou no local, encontrou os dois já sem vida, com marcas de tiros no rosto. Nada da residência foi levado.

A Polícia Civil já está investigado o caso e, até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado o crime e nem mesmo sobre os autores.