Chegou a vez de quem tem 38 anos poder se vacinar contra a Covid-19 em Anápolis

Com quase cinco mil novas doses do imunizante da AstraZeneca recebidas por Anápolis, chegou a vez dos moradores com 38 anos ou mais poderem se vacinarem neste sábado (17).

A força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) começa às 08h e vai até às 16h ou enquanto houver doses disponíveis.

Pedestres podem se dirigir ao Banco de Leite, UniEvangélica, antigo Cerest e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes.

Já os que estiverem de carro, devem se deslocar ao drive-thru do Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidade de saúde JK e Anexo Itamaraty.

Segunda dose

Pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac, e estão aptas para se imunizarem com a segunda, devem se dirigir apenas ao Banco de Leite e unidade de saúde JK.