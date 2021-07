Moradora de Anápolis morre em grave acidente na GO-020, em Pires do Rio

Moradora de Anápolis, Adriana Gonçalves Felipe, de 42 anos, foi a vítima fatal de um acidente ocorrido no Km 175 da GO-020, na altura do município de Pires do Rio.

Ela estava em um Chevrolet Prisma, que na tarde desta sexta-feira (16) saiu da pista por algum motivo ainda desconhecido e capotou.

Outras duas pessoas estavam no veículo e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO) no helicóptero do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está presente no local e ainda organiza o tráfego de veículos até que o carro, que teve perda total, seja removido da pista.

Mais informações a qualquer momento.