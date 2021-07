Corpo de rapaz é encontrado amarrado em estrada vicinal de Campo Limpo

Entre 16 ou 17 anos. É essa a estimativa da idade do corpo encontrado na manhã deste sábado (17) em uma estrada vicinal que dá acesso a uma pedreira de Campo Limpo de Goiás.

As equipes policiais foram acionadas logo no começo do dia, depois que uma pessoa passou pelas proximidades e viu o rapaz estirado no chão.

Quando os agentes chegaram no local, constataram que se tratava de um garoto jovem e que apresentava várias perfurações na cabeça.

Ele também tinha as mãos amarradas com uma espécie e cinto e os pés enrolados em um fio. Como não tinha documentos, ainda não foi identificado.

Responsável pela região, o IML de Anápolis precisou ser acionado para fazer o recolhimento do cadáver.