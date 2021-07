Estudo mostra que Goiás é o segundo estado brasileiro que mais reduziu ocorrências de roubos

Dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública mostram que Goiás é o segundo Estado brasileiro que mais reduziu as ocorrências de roubos em 2020. O estudo foi divulgado neste mês pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e inclui números de todas as 26 unidades da federação e do Distrito Federal, levando em consideração os registros do último ano, na comparação com 2019.

A média nacional das ocorrências de roubos, que inclui todas as modalidades criminosas, fechou o ano de 2020 com diminuição de 25,33%. As maiores reduções foram verificadas no Acre (-43,4%), Goiás (-38,6%), Rio de Janeiro (-38,2%), Minas Gerais (-36,6%), Sergipe (-36,0%), Roraima (-35,9%), Alagoas (-35,7%), Pernambuco (-33,9%), Mato Grosso do Sul (-33,4%) e Paraná (-32,4%).

O estudo também traz informações fragmentadas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP). As quedas expressivas nessa modalidade continuam colocando Goiás em destaque. O Estado foi a segunda unidade da federação que mais diminuiu roubo de veículos, ficando atrás apenas do Amapá, que tem pouco mais de 860 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os registros dessa natureza caíram 43,2% no Estado, com resultado ainda mais expressivo do que a média nacional, que apontou recuo de 26,9%.

Os resultados positivos na segurança pública goiana também estão entre os melhores do Brasil na redução de ocorrências de roubo em residências, sendo o terceiro que mais reduziu esses indicadores (-36,3%), o quinto que mais diminuiu roubos a transeuntes (-35,8%), além de estar entre as unidades federativas que apresentaram as maiores quedas nos roubos em estabelecimentos comerciais (-29,3%).

Os dados positivos de avanço contra a criminalidade e os destaques na comparação nacional foram comemorados pelo governador Ronaldo Caiado. “Isso dá tranquilidade para o cidadão. Isso se chama cidadania, é dar autonomia para as pessoas fazerem o que desejam sem ter o empecilho da bandidagem”, destaca.

O chefe do Executivo Estadual ainda agradeceu o apoio irrestrito dado pelas forças policiais, que proporcionaram maior governabilidade, contribuindo diretamente para os bons números no último ano. “Temos em Goiás a melhor polícia do país. Precisam ser aplaudidos, reverenciados por todos os 7,2 milhões de goianos”, completa.

Para o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, a integração entre as forças, associada a um maior trabalho de inteligência, contribuiu para o saldo positivo. “O ideal é zerar os crimes. A determinação do governador Ronaldo Caiado é devolver a paz e garantir a segurança aos goianos. Vamos continuar trabalhando para que essa redução seja constante”, assinala o titular da SSP-GO.