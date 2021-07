Com nocaute, anapolina conquista cinturão de um dos principais torneios de MMA do Brasil

A rainha do Peso Mosca. Assim é chamada agora a lutadora de MMA Mayra Cantuária, de 32 anos, que conquistou um cinturão com um nocaute, no último dia 15 de julho.

Moradora de Anápolis, Mayra lutou contra Paty Borges, de 38 anos, e garantiu o título peso-mosca do SFT 27, que é considerado um dos torneios mais importantes da categoria no Brasil.

A disputa estava prevista para ter 5 rounds, mas acabou sendo finalizada em menos de dois minutos, ainda no 1º. O vídeo completo foi divulgado nas próprias redes sociais de Mayra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayra Cantuária (@mayracantuaria)

Há poucos dias, a lutadora já havia dado entrevista ao Jornal Extra e dito que buscaria o nocaute. Na ocasião, contou ter passado por muitos momentos difíceis, inclusive de saúde, mas que estava pronta para vencer.

A atleta profissional também já foi vencedora do Pancrase, um dos principais campeonatos de MMA no Japão, e coleciona uma série de vitórias consecutivas no SFT.