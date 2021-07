Grave acidente envolvendo dois carros e carreta com combustível inflamável na BR-153

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (19) na BR-153, nas proximidades do Posto do Gaúcho, no município de Jaraguá.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás foram acionadas por volta de 13h e receberam a informação de que uma carreta que transportava combustível inflamável havia se envolvido em uma colisão com uma caminhonete e um veículo de passeio.

Quem passou pelo local se surpreendeu ao perceber que os dois veículos de porte menor foram parar dentro de um matagal, sendo que a caminhonete chegou a capotar.

Três viaturas da corporação tiveram de se deslocar às pressas até lá. As equipes precisaram fazer o transporte de três feridos para o Hospital Estadual de Jaraguá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local para ajudar com os procedimentos de primeiros socorros.

Outras cinco pessoas que também estavam no acidente saíram ilesas e dispensaram qualquer tipo de socorro.