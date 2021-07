Anápolis é a única cidade entre as maiores de Goiás que não tem casos de “sommeliers de vacina”

Pelo Brasil, são várias as cidades que estão precisando adotar uma série de medidas contra os chamados “sommeliers de vacina”, aqueles que entram nas filas e querem escolher qual dose tomar contra a Covid-19.

E em Anápolis, também não é difícil encontrar, principalmente em grupos de WhatsApp e Facebook, moradores que ficam ‘especulando’ para descobrir onde estão sendo aplicadas a Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

Mesmo assim, não há no município nenhum registro de pessoas que se recusaram a tomar os imunizantes disponíveis nos postos de vacinação. Essa informação foi confirmada ao Portal 6 pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com a pasta, essa “escolha” é dificultada porque, depois do cadastro da população “vacinável” para 1ª dose, apenas os locais são divulgados. Dessa forma, os moradores vão até os endereços sem saber quais são as doses ofertadas.

Com isso, Anápolis é a única das três maiores de Goiás a não enfrentar nenhum problema desta natureza, uma vez que casos de recusas de vacina já foram registrados em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Na capital, os “sommeliers” estão sendo mandados para o final da fila de vacinação. Já a administração de Aparecida está em fase de análise para saber quais regras adotar contra este público.