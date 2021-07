Imagens mostram o momento em que mulher foi cruelmente assassinada na rua pelo ex

Wallifer Xavier Pereira, de 20 anos, foi condenado nesta terça-feira (20) a cumprir 17 anos de prisão por feminícidio. Ele foi considerado culpado pela morte da ex-namorada Adriana Massena dos Santos, de 31 anos, em junho de 2020, em Goiânia.

Inicialmente, o jovem afirmou para polícia que teria agido em legítima defesa. No entanto, câmeras de segurança mostraram a execução e o autor confessou ter cometido o crime porque não aceitava que o relacionamento chegasse ao fim.

Na época, segundo o G1, os dois estavam juntos há um ano e seis meses e teriam terminado o namoro justamente porque Wallifer tinha um histórico de violência.

Nas imagens do assassinato, é possível ver os dois discutindo no meio da rua e o momento em que Adriana é esfaqueada. Ela ainda tenta fugir, mas cai ferida e o autor corre no sentido contrário para fugir. A morte ocorreu no local, antes do socorro chegar.

*ATENÇÃO: IMAGENS FORTES* Câmeras flagraram momento em que mulher sofreu ataque em Goiânia e não resistiu. Autor confessou crime e foi condenado pela Justiça. pic.twitter.com/9IAlkBGb3M — Portal 6 (@portal6anapolis) July 21, 2021

No julgamento, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara afirmou que o rapaz revelou ter agido sob efeito de drogas. O júri então concluiu que ele agiu por motivo fútil e com emprego de meio cruel.

A decisão ainda cabe recurso.