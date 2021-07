Semusa explica como será a vacinação nesta sexta-feira (23) e faz alerta importante às grávidas

“Com mais de 6 mil vacinas contra Covid-19 aplicadas somente nesta quinta-feira (22), Anápolis continua a campanha nesta sexta (23) com distribuição de senhas nos postos para primeira dose”, explicou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A pasta também alertou que tem previsão de voltar a imunizar gestantes e puérperas na próxima semana e deu orientação como o grupo pode trocar de imunizante no reforço.

“Conforme determinação do Ministério da Saúde e Anvisa, todas as gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca poderão receber o reforço com o imunizante da Pfizer, mas para isso é necessário apresentar relatório médico autorizando a utilização da vacina de outro laboratório”, disse a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia.

A técnica anunciou que a unidade do antigo Cerest, no Bairro São Carlos/Boa Vista será ponto de vacinação para esse grupo. Mirlene Garcia ainda acrescenta que, em relação às puérperas, caso não tenham a autorização nesse momento, ou não queiram receber a segunda dose agora, devem encerrar o período de 45 dias pós-parto antes de se vacinarem com a segunda dose da AstraZeneca.

Enquanto isso, nesta sexta tem vacinação para pessoas com idade a partir de 35 anos, pessoas com comorbidades e deficiência, idosos e trabalhadores da educação e da saúde. Para primeira e segunda dose, tanto de AstraZeneca quanto CoronaVac, todos os pontos de vacinação vão funcionar nesta sexta, das 8h às 16h. São eles:

Banco de Leite, UniEVANGÉLICA, antigo Cerest e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes, para pedestres; e Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidade de saúde JK e Anexo Itamaraty, em sistema drive-thru. Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac acontece apenas na UniEVANGÉLICA.