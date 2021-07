Tentando ver corpo de sobrinha morta em acidente, idosa é atropelada e também não resiste

A quarta-feira (21) foi de tragédia para uma família que vive em Indaiatuba, em São Paulo. É que uma mulher, de 43 anos, e a tia idosa dela morreram por causa de acidentes diferentes em um pequeno espaço de três horas.

O primeiro aconteceu durante à tarde, quando a sobrinha estava de passageira em um carro e o motorista sofreu um mau súbito e atingiu outros dois veículos.

Ela teve ferimentos graves e não resistiu. Já o condutor do veículo, segundo o Portal BHAZ, foi socorrido com machucados leves para um hospital local.

Ao saber do acidente, porém, tios da vítima se deslocaram até o local do acidente e tentaram atravessar a pista para ver o corpo dela. No percurso, foram atropelados por um motociclista.

O homem ficou com alguns machucados e também foi levado para uma unidade de atendimento médico, mas a esposa acabou sendo a mais afetada pelo impacto da batida e também faleceu.

A identidade de tia e sobrinha não foram reveladas.