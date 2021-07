Homem é assassinado a tiros durante reunião de família em Anápolis

Uma confraternização familiar, registrada no final da noite desta sexta-feira (23), no bairro São José, em Anápolis, terminou com o assassinato de Leandro Dias Pereira, de 37 anos.

As primeiras informações levantadas no local do crime por policias dão conta de que alguns parentes e amigos estavam reunidos quando um homem, de 33 anos, começou a sentir ciúmes da esposa com a vítima.

Esse ciúme teria provocado uma discussão entre o casal, que decidiu ir embora. O restante do grupo permaneceu na residência comemorando.

Pouco tempo depois, o marido voltou sozinho e teria perguntado onde estava Leandro. Ao localizá-lo, já teria ido na direção dele efetuando uma série de disparos de arma de fogo.

A vítima foi atingida na região abdominal e caiu na garagem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

Outros dois homens que estavam na casa também foram alvejados no braço e na perna. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HUANA) sem risco de morte.

O autor dos tiros conseguiu fugir e ainda não foi localizado. O caso já está sendo apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH)