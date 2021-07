Anápolis já tem 46.765 casos de Covid-19 confirmados, diz Semusa

O total de 46.765 casos de Covid-19 já foram confirmados em Anápolis, informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (25).

De acordo com a pasta, somente nas últimas 24h houve o registro de 111. “Sendo 63 do sexo feminino, de 13 a 77 anos, e 48 do sexo masculino, de 13 a 85”, destacou em comunicado à imprensa.

Segundo a Semusa, 43.661, do montante de confirmados, referem-se a casos de pacientes curados. Por outro lado, mais de 1.470 são de vítimas fatais e os cerca de 1.200 demais de pacientes em isolamento domiciliar ou internados.

Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs está em 64,52, ou seja, 60 dos 93 leitos têm infectados em tratamento. Das 109 enfermarias, 67 seguem ocupadas, uma taxa de 61,47%.

Os percentuais são um sinal amarelo, uma vez que são eles que ditam o grau da matriz de risco. Se chegarem a 70%, a Semusa deve retornar ao grau moderado e impor medidas mais restritivas para controle do novo coronavírus.