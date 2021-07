Câmeras flagram jovem sendo assassinado na festa de formatura de Medicina

Foi sepultado nesta terça-feira (27) o jovem Bruno Calaça, de 24 anos, assassinado durante uma festa organizada para comemorar a tão sonhada formatura dele em Medicina.

O rapaz morava e estudou em Tocantins, mas decidiu viajar para o Maranhão para celebrar a conquista do diploma da graduação.

Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que Bruno é alvejado com o disparo. Ele chega a falar algo com o autor e, por fim, cai no chão.

*ATENÇÃO: CENAS FORTES* Câmeras flagraram momento em que o jovem Bruno Calaça é assassinado a tiros. Ele comemorava a formatura em Medicina. pic.twitter.com/uXuqyU7m9L — Portal 6 (@portal6anapolis) July 28, 2021

A motivação para o crime ainda é uma incógnita, mas já se sabe que o principal suspeito é o soldado a Polícia Militar do Maranhão, Adonias Sadda. Ele está foragido.

Nas redes sociais, colegas e familiares ainda estão perplexos e pedem por Justiça.

Em nota, a Associação dos Estudantes de Medicina do Tocantins lamentou a morte e afirmou que o médico era carinhoso e nunca se envolvia em confusões.