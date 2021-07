Semusa emite comunicado importante sobre vacinação para gestantes em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou que volta a vacinar gestantes e puérperas a partir desta quarta-feira (28) com os imunizantes da Pfizer. O público será atendido exclusivamente no posto do antigo Cerest (São Carlos/Boa Vista). No local será aplicada primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Segundo a pasta, a gestante que recebeu a primeira dose da AstraZeneca poderá fazer a troca do imunizante com liberação médica a ser apresentada no ato da vacinação.

“Conforme determinação do Ministério da Saúde e Anvisa, todas as gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca poderão receber a segunda de Pfizer, mas para isso é necessário apresentar relatório médico autorizando a utilização da vacina de outro laboratório”, avisa a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia.

Sobre as puérperas, a diretora explica que, caso não tenham a autorização nesse momento ou não queiram receber a segunda dose agora, devem encerrar o período de 45 dias pós-parto para se vacinarem com a segunda dose da AstraZeneca.

Os demais grupos continuam com a segunda dose à disposição. Quem precisa receber o reforço da AstraZeneca pode procurar, das 08h às 16h, os seguintes pontos: UniEVANGÉLICA, Banco de Leite e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Santa Maria de Nazareth, para pedestres; Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty, em sistema drive-thru. Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac está disponível apenas na UniEVANGÉLICA.