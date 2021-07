Clínica investe em tecnologia para auxiliar no tratamento de crianças com autismo

Especializada em reabilitação neurológica para crianças, a Therapies Love Kids decidiu inovar mais uma vez para propiciar os melhores atendimentos nas unidades de Anápolis e Nerópolis.

Com o objetivo de utilizar tudo o que há de bom na tecnologia, a clínica adotou dois novos aplicativos para revolucionar os atendimentos e auxiliar o tratamento de crianças autistas.

O primeiro é o ClassApp, que permite que os pacientes e colaboradores tenham facilidade para marcar ou desmarcar consultas e entrar em contato direto com a Therapies Love Kids, sem burocracias.

O segundo é o ABA +, que segue o protocolo ABA utilizado para o desenvolvimento de menores com a transtorno do Espectro Autista. Por ele, é possível gerar gráficos e acompanhar toda a evolução dos filhos durante o tratamento.

Com essas ferramentas, os pais e responsáveis têm uma garantia ainda maior da credibilidade e qualidade da Therapies Love Kids.

Em tempo

A clínica, atualmente, é especializada no atendimento de crianças atípicas, que tenham autismo, síndrome de Down ou paralisia cerebral.

No entanto, as unidades possuem uma extensa lista de atendimentos e especialidades, que também incluem as crianças típicas.

Atendimentos como fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, pediatria, fisiatria e neuropediatria.

A Therapies Love Kids de Anápolis fica localizada na Rua José Neto Paranhos, no Jundiaí. Já a de Nerópolis está na Rua Aderbal Antunes de Oliveira, no Centro.

Além de uma equipe diferenciada, as duas unidades têm estruturas completas e estão preparadas para atender a todas as necessidades dos pequenos.

Os atendimentos ainda podem acontecer por planos de saúde e interessados em um agendamento devem entrar em contato pelo telefone (62) 3978-0058 (Anápolis) ou (62) 99914-2525 (Nerópolis).

Mais informações estão na @therapieslovekids