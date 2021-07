Governo de Goiás abre 5 mil novas vagas para o Programa Jovem Aprendiz do Futuro

O governo de Goiás anunciou nesta quinta-feira (29) a abertura de novas 5 mil vagas para o Programa Jovem Aprendiz do Futuro, que ofertará aprendizagem profissional para adolescentes com idade entre 14 e 15 anos, nos 246 municípios goianos.

Ao todos, os menores serão inseridos em órgãos estaduais e passarão por cursos de qualificação técnica. Neste período, também terão acompanhamento no desempenho escolar.

Todos os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$516,66, vale alimentação de R$ 150, vale transporte, 13º salário, seguro de vida e uniforme.

Podem participar do certame estudantes da rede pública, bolsistas integrais de instituições privadas, pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos ou que tenham na família alguma mulher vítima de violência doméstica.

“Serão 5 mil jovens que estariam excluídos da possibilidade de serem bons profissionais; que não teriam esperança de galgar uma posição melhor e ter uma condição de vida melhor”, afirmou o governador Ronaldo Caiado (DEM).

O chefe do Executivo Estadual também anunciou a entrega de 5 mil tablets para todos os jovens que participarão do Aprendiz do Futuro e afirmou que os que apresentarem melhor desempenho serão contemplados com bolsas de estágio de intercâmbio na Espanha.

As inscrições do programa começam no próximo domingo (1º) e seguem até o dia 15 de agosto. Os resultados deverão ser divulgados dia 30 do mesmo mês.

Mais informações estão no site do programa Aprendiz do Futuro.