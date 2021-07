Roberto entrega a conclusão da reforma de uma das escolas mais antigas de Anápolis

Fundada em 1966, a Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, localizada no bairro Jardim Gonçalves, cumpre um papel muito importante para a educação em Anápolis há mais de cinco décadas. E nesta sexta-feira (30), o prefeito Roberto Naves (PP) entregou a conclusão da reforma da unidade, que é uma das mais antigas da cidade.

A escola teve sua fundação em 1966 e recebeu esse nome em homenagem ao senhor Rosevir Ribeiro de Paiva, pelos relevantes serviços prestados à comunidade como assistente social. A unidade funcionava com apenas quatro salas e hoje conta com 12 salas de aulas no pavilhão inferior e superior, laboratório de informática, biblioteca, além de 12 banheiros e salas administrativas que atendem aos 638 estudantes do 1º ao 5º ano.

Mais de R$ 200 mil foram investidos nas obras da escola, que recebeu reparos na cobertura e instalações elétricas, além da pintura de uma nova identidade visual. O prefeito Roberto Naves, que também é professor, ressaltou a importância da educação em um ambiente organizado.

“Anápolis tem investido na melhoria das unidades, pois a educação é construída de investimentos no ensino e na convivência em um espaço acolhedor”, aponta o representante do executivo, destacando que os olhos das crianças presentes na entrega brilharam ao reencontrar a escola totalmente reformada.

A secretária de Educação, Eerizania de Freitas, considera a educação o pilar responsável na transformação de uma sociedade. Segundo ela, investimentos nesta área foram expressivos no município, onde mais de R$ 3 milhões foram destinados à ampliação e reforma de unidades, à construção de quadras e ainda de um novo Centro Municipal de Educação Infantil.

“Quanto mais cedo investirmos nas nossas crianças, maior será o retorno delas para a sociedade”, ressaltou, acrescentando que além do Rosevir, a Escola Municipal Clóvis Guerra também foi revitalizada e para o segundo semestre mais três unidades já estão no radar da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para serem reformadas.