São Paulo x Palmeiras – Veja onde assistir ao vivo

Em uma prévia do que será o confronto das quartas de final da Libertadores da América daqui a algumas semanas, o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, neste sábado (31), a partir das 19 horas (Horário de Brasília).

Buscando se reerguer no Brasileirão, após tomar 5 do Flamengo e povoar a zona de rebaixamento, o time do técnico Crespo não deverá contar com Luciano que ainda se recupera de uma lesão na coxa. Além dele, Daniel Alves também é desfalque confirmado pois serve a seleção brasileira nos jogos olímpicos.

Já o Palmeiras de Abel Ferreira quer se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro e teve uma semana toda de descanso antes do clássico deste sábado.

Para esta partida, o alviverde não poderá contar com: Luan, Rony e Luiz Adriano, que estão se recuperando de lesão.

Outro reforço importante é a volta de Abel Ferreira ao banco de reservas, após cumprir suspensão na última rodada.

O jogo de hoje será transmitido ao vivo para todo Brasil pelo Premiere FC.

Provável São Paulo: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero, Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Provável Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.