Cão vira sensação na internet após ser flagrado fazendo algo que só humano faz

Um cachorro de raça americana pertencente à uma família em Alto Taquari, no interior do Mato Grosso, ficou conhecido na internet no última semana.

É que o animal, batizado de Faísca, tem o costume de fazer o que não é normal em um cão.

Assim como um ser humano, sempre que chegava em casa depois dos passeios pela rua, ele tocava a capanhia do lar. Os moradores da casa atendiam e o doguinho entrava.

No entanto, os donos não sabiam disso até viralizar na internet os vídeos do cachorro.

“Pensava que era um fantasma, porque, do nada, começava a tocar e nunca tinha pessoas no portão. Também desconfiamos que poderiam ser crianças brincando ou alguém querendo roubar a casa. Não imaginávamos que seria o Faísca, porque nunca ensinamos isso a ele”, contou Giglio Bernini, dono do cachorro, em entrevista ao G1.

Para ter certeza da peripécia, os moradores da casa colocaram câmeras de segurança que capturam as pessoas que tocam a campanhia e confirmaram que se tratava do Faísca.

Confira o vídeo a seguir: