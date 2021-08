Confira as vagas disponíveis nesta segunda-feira (02)

Nesta segunda-feira (02) informa o Sine Anápolis que 415 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

02 – Vagas para Auxiliar de Garçom

01 – Vaga para Condutor de Pavimentadora

01 – Vaga para Cortador de Roupas

01 – Vaga para Lanterneiro de Automóveis

01 – Vaga para Operador de Extrusora de Borracha e Plástico

01 – Vaga para Operador de Máquina de Terraplenagem

02 – Vagas para Operador de Retro-Escavadeira

03 – Vagas para Pintor de Automóveis

01 – Vaga para Pintor de Paredes

01 – Vaga para Preparador de Massas Alimentícias

01 – Vaga para Serrador de Mármore

01 – Vaga para Sushiman

01 – Vaga para Tapeceiro de Veículos

01 – Vaga para Técnico de Manutenção Eletrônico

01 – Vaga para Técnico em Agrimensura

07 – Vagas para Técnico em Segurança do Trabalho

02 – Vagas para Vaqueiro

04 – Vagas para Vendedor de Serviços

01 – Vaga para Vidraceiro

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.