Semusa toma atitude contra aqueles que querem escolher vacina em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) resolveu tomar providências quanto às pessoas que se recusam a tomar vacina contra a Covid-19 por ser de alguma marca em específico.

Em vigor desde sexta-feira (30), quando foi publicada no Diário Oficial do Município, a medida diz que aqueles que comparecerem até os locais de vacinação e optarem por não receber a dose do imunizante serão mandados para o “fim da fila”.

Caso isso aconteça, a pessoa só terá a oportunidade de se vacinar depois que o calendário tiver sido concluído por completo e todos os demais grupos etários tenham sido contemplados com as doses.

O registro da recusa ficará gravado junto ao cadastro do morador no site da Prefeitura, impossibilitando qualquer outra tentativa.

É aguardado para o fim do dia um levantamento da pasta, para aferir se já ocorreu casos do tipo no município.

Vale ressaltar que cidades próximas, como Goiânia e Aparecida de Goiânia, já registraram diversos casos de “sommeliers de vacina”, em que apenas Pfizer, Janssen e Astrazeneca eram aceitas por parte da população.