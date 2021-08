Desvendado mistério sobre carro de luxo que capotou no bairro Jundiaí

Durante a madrugada e início da manhã desta sexta-feira (06), foram vários os motoristas que passaram pelo Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, e se perguntaram o que havia acontecido ao passarem por um carro de luxo de ponta-cabeça, entre as avenidas São Francisco e Pinheiro Chagas.

O Portal 6 apurou que tudo ocorreu por volta de 04h30, quando uma jovem de 22 anos teria tentado fazer uma conversão, perdido o controle da direção de uma Mercedes, colidido em um poste de sustentação e, por fim, capotado.

Policiais militares foram acionados à pressas para acompanhar a situação e, ao chegaram no local, já encontraram a vítima do lado de fora do veículo.

Com o impacto da colisão, o semáforo do cruzamento das avenidas foi arrancado e ficou, em parte, pendurado por um fio.

Segundo a corporação, a condutora não tinha sinais de embriaguez e, como não apresentava ferimentos, não foi necessário chamar uma ambulância para prestar os primeiros socorros.

O pai da moça apareceu na cena do acidente e ficou responsável por acionar um guincho para fazer a retirada do carro, que parou em uma calçada e não interferiu no tráfego.

A vítima também foi liberada no local, uma vez que estava com todas as documentações regulares.