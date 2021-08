Chega nova função no WhatsApp que vai salvar muita gente que é desatenta

Se você é um daqueles desatentos com as mensagens do WhatsApp, essa nova função que chegou vai te salvar bastante.

O aplicativo liberou recentemente um recurso que permite aos usuários entrar em chamadas em grupo a qualquer momento.

Se alguém do grupo que você faz parte não atender a uma chamada imediata, ainda pode entrar, sair e entrar enquanto ela estiver em andamento.

O WhatsApp também liberou uma tela de informações da chamada para que o usuário veja quem já está participando e os convidados que ainda não entraram.

E mesmo se o usuário tocar em ‘Ignorar’, poderá entrar na chamada mais tarde acessando a aba ‘Chamadas’ no aplicativo.

Tanto usuários Android quanto iOS já têm acesso à novidade, basta atualizar o WhatsApp para a versão mais recente.