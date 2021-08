Eduardo Leite desembarca em Goiás para convencer tucanos e ser candidato a presidente da República

Governador mais jovem do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite foi recebecido por correligionários do PSDB no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na manhã deste sábado (07).

Assumidamente homossexual, ele é um dos pré-candidatos do partido à Presidência da República.

Traz como defesa de si mesmo méritos como o ajuste das contas no estado em que governa, além de investimentos em áreas estratégicas como a Segurança Pública.

Também é ex-prefeito e vereador em Pelotas, no extremo Sul gaúcho.

Aos tucanos se vende como o rosto para renovação necessária que o partido e pais precisam.

Após conceder entrevistas à imprensa goiana, Eduardo Leite debaterá a proposição da candidatura dele com filiados no Colégio Dom Bosco.