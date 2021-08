Friozinho diz adeus e próximos dias podem ser de calorão em Anápolis

O sábado (07) começou nublado e com um delicioso friozinho, deixando muitos anapolinos até sonharem com a possibilidade raríssima de uma chuvinha em pleno mês de agosto.

Esse desejo, porém, vai continuar não se realizando por um bom tempo. Segundo o Climatempo, não há nem 1% de chance de cair qualquer chuva nas próximas semanas.

E aqueles que curtem o tempinho mais frio, também podem ir dizendo adeus, já que os períodos mais gelados pela manhã devem terminar por volta da próxima quinta-feira (12).

Até lá, a temperatura deverá se manter estável entre 13º C e 26º C todos os dias. A partir do dia 13, no entanto, os moradores deverão acordar sentindo calor e enfrentando ao longo dos dias uma máxima de até 34º C.

À medida que a cidade for ficando mais quente, a tendência também é de queda na umidade. Por isso, é necessário se atentar às necessidades de um período mais seco, como uso umidificadores e cuidados com a hidratação.