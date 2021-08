Prefeitura de Anápolis abre novos cursos para qualificar pessoas para o mercado de trabalho

O Espaço da Oportunidade, da Prefeitura de Anápolis, está com novas vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional.

Desta vez, as turmas são para auxiliar de recursos humanos e auxiliar administrativo, que serão ministrados no Centro de Formação Profissional (Cenfor) Mirian Rezende, no Conjunto Filostro Machado, região Leste da cidade.

Em breve, também serão disponibilizadas aulas voltadas para a indústria farmacêutica. O primeiro curso será de Fundamentos Transversais Aplicados à Indústria, com data prevista para início no dia 16 de agosto.

Interessados em participar podem se deslocar até o Espaço da Oportunidade, na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro, ou diretamente no Cenfor.

Aqueles que preferirem tratar tudo por telefone, também podem fazer as inscrições pelos telefones (62) 3902-2626 e (62) 3902-2034.

É importante lembrar que, por as aulas serem presenciais, as vagas são super limitadas para garantir o cumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19, como o distanciamento social.