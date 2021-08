Moradores queriam linchar ladrão de bicicletas no extremo Sul de Anápolis

Populares do setor industrial Munir Calixto, bairro localizado no extremo Sul de Anápolis, flagraram um homem de 30 anos, no início da madrugada deste domingo (08), tentando furtar uma bicicleta e decidiram linchar o suspeito.

Para a sorte dele, havia um segurança no local, que decidiu algemar o suspeito e aguardar pela chegada da Polícia Militar.

À guarnição foi relatado que ele estava bastante agitado e que foi necessário uma mobilização e uso de força da comunidade para o deter.

Outros relatos após o flagrante apontam que o homem já é ‘acostumado’ a praticar esse tipo de crime e, inclusive, no primeiro dia do mês de agosto, ele chegou a furtar outra bicicleta, no mesmo bairro.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o rapaz foi enquadrado por tentativa de furto e deve responder pelo crime.