Últimas vagas para estudar na UniEVANGÉLICA com início imediato das aulas

Assim como tem feito desde o início da pandemia da COVID-19, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA garantiu à comunidade acadêmica a continuidade de todas as atividades acadêmicas, sempre respeitando os protocolos de biosseguranças.

Da mesma maneira, as demais instituições de ensino superior mantidas da Associação Educativa Evangélica permaneceram em atividade.

São vários cursos em andamento, do ensino fundamental ao doutorado – ainda restam algumas vagas nos diversos processos seletivos abertos, como vestibular, transferência, portador de diploma e várias outras opções. Para se inscrever, basta acessar o site institucional.

Amplamente divulgado em suas mídias, a volta às aulas ocorreu com sucesso e foi possível ver nos olhos da comunidade acadêmica o entusiasmo por receber novamente os alunos.

“Está chegando a hora de reencontrar os amigos, fazer novas amizades e adquirir muito conhecimento”, foi publicado em uma das mídias sociais da instituição.

Conforme o cronograma, calouros e veteranos de medicina começaram as aulas no dia 2 de agosto. Hoje, segunda-feira (09), foi o dia dos calouros e veteranos dos demais cursos presenciais e EAD.

Conforme órgãos de saúde locais, nenhuma instituição de ensino pode estabelecer 100% de atividades presenciais.

Por isso, a UniEVANGÉLICA oferece desde o início da pandemia o sistema híbrido, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e com 50% da capacidade presencial.

O espaço físico da instituição está completamente adequado para a recepção de todos os alunos e colaboradores com segurança – seguindo todas as normas dos protocolos sanitários e também do protocolo interno de Biossegurança.

Em tempo

A UniEVANGÉLICA obteve recentemente conceito máximo no MEC em seu curso de Medicina. Também ficou entre as melhores IESs do Estado de Goiás no Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado pelo Ministério da Educação.