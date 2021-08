Anápolis recebe novas doses e reduz para 25 a idade da vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Anápolis anunciou redução na idade para vacinação contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (12).

Com o recebimento de mais imunizantes, o município inicia a aplicação em pessoas com idade igual ou superior a 25 anos, com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, idosos, gestantes e puérperas.

“Até o momento, mais de 286 mil vacinas foram aplicadas, sendo 209.913 de primeira dose ou dose única, o que representa mais de 53% da população, segundo o IBGE”, destacou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com a pasta, o horário nos postos segue sendo das 08h às 16h. Confira os locais de vacinação desta quinta-feira (12):

Primeira dose

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Gestantes e puérperas:

Antigo Cerest (pedestres)

(gestantes devem apresentar relatório médico para troca de imunizante na segunda dose)

Segunda dose

– AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

– Pfizer (apenas quem tomou a primeira dose em Anápolis)

Antigo Cerest (pedestres)

CMTT (drive-thru)

– CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)