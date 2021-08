Garotinha morre após sofrer estupro coletivo e ser arremessada de penhasco

Após ser divulgada nesta terça-feira (10), a morte de uma garotinha indígena, registrada na aldeia Bororó, no Mato Grosso do Sul, está causando revolta nas redes sociais.

O caso aconteceu na madrugada segunda (09), depois que a criança, de apenas 11 anos, foi estuprada por cinco homens e jogada de um penhasco de cerca de 20 metros.

Segundo o Metrópoles, o corpo da menina foi localizado no meio de muitas pedras, sem as roupas e com a perna direita dilacerada.

Os cinco envolvidos no crime, sendo que um era tio dela, teriam combinado de arrancar a garota da casa dela e leva-la até o local para cometerem os abusos repetidas vezes.

A criança foi obrigada a ingerir cachaça pura e, por causa dos estupros sucessivos, acabou desmaiando enquanto gritava por ajuda.

“Quando a vítima começou a recobrar a consciência, voltou a pedir socorro e disse que ia denunciar os autores. Por isso, eles decidiram jogá-la do penhasco para não serem descobertos”, afirmou a Polícia Civil local.

Todos os cinco confessaram a ação criminosa e poderão responder por homicídio qualificado, feminicídio e estupro de vulnerável.