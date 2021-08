Misteriosamente bebê some do ventre de grávida assassinada por criminosos

Resultados preliminares da exumação do corpo de Thaysa Campos do Santos, de 23 anos, que estava grávida de oito meses, confirmam que o bebê não estava em seu ventre.

Misteriosamente, a criança sumiu após a jovem ser encontrada morta em setembro de 2020, num córrego localizado na zona norte do Rio de Janeiro (RJ).

Esta conclusão bate com o laudo cadavérico feito por uma legista em setembro do ano passado, poucos dias depois do assassinato.

O caso chocou o país, e na época os profissionais que analisaram o corpo de Thaysa acreditavam que o bebê havia sido sequestrado.

Apesar disso, nesse quase um ano que se passou, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ainda não conseguiu identificar quem matou a jovem e o que aconteceu com o bebê.