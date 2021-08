CCG: a clínica de Anápolis que oferece preços baixos e consultas dignas e humanizadas

Em funcionamento desde setembro de 2020, o Centro Clínico Goiano (CCG) foi pensado para ofertar saúde de qualidade e preços acessíveis para toda a população anapolina.

Com localização privilegiada, que facilita o acesso dos pacientes, a unidade fica na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Anápolis, e oferece diariamente atendimentos dignos e humanizados.

No local, é possível encontrar uma série de especialidades médicas, como cardiologia, clínica geral, ginecologia, nefrologia, nutrição, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, urologia, entre outras.

Na parte de exames, também há os laboratoriais, ultrassonografias, além de ecocardiogramas, eletrocardiogramas, eletroencefalograma, espirometria, Holter 24h, MAPA 24h, preventivo ginecológico e Doppler.

E o maior diferencial é que na CCG o paciente não precisa encarar longas filas de espera e ainda encontra facilidades para fazer os pagamentos, inclusive parcelamentos no cartão de crédito.

Com consultas por R$ 90, a clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h30, e aos sábados, das 07h as 11h.

Interessados podem fazer o agendamento de consultas e exames pelo telefone (62) 3771-1978.

Mais informações estão no Instagram do @centroclinicogoiano.