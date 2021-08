Afinal, o aconteceu com passageiro que agrediu motorista de app no bairro Jundiaí?

Via mais movimentada do bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis, a Avenida São Francisco parou para acompanhar o desfecho da agressão sofrida por um motorista de aplicativo, de 34 anos.

Durante uma discussão com um passageiro de 23 anos ele recebeu um soco rosto e acionou a Polícia Militar.

A violência foi gravada por uma câmera instalada dentro do veículo e em poucos minutos viralizou em grupos de WhatsApp e redes sociais.

Outros motoristas que atuam na mesma atividade também rapidamente se deslocaram à avenida para dar apoio ao colega.

Para evitar mais brigas, quatro viaturas da Força Tática Municipal deram suporte na ocorrência.

Em parte, a situação foi resolvida no local. O jovem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado após se comprometer a ir no Juizado Especial Criminal no dia 17 de setembro.