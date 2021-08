Covid-19 tira a vida de mais três homens e três mulheres em Anápolis

A Covid-19 tirou a vida de mais três homens e três mulheres em Anápolis, confirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no boletim deste domingo (15).

De acordo com a pasta, as vítimas fatais do sexo masculino tinham 70, 76 e 80 anos e as do sexo feminino 53, 58 e 88 anos. Todas morreram no sábado (14).

Ao todo, Anápolis já tem mais de 1.555 óbitos e 50.210 casos. Segundo a Semusa, 103 foram registrados apenas nas últimas 24h.

A pasta, no entanto, ressalta que 48.057 deste montante referem-se à pacientes recuperados. Os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.

Na rede municipal, a ocupação de leitos permanece em baixa com percentual de 24% nas enfermarias e 47% nas UTIs.