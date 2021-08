Garotinha de 03 anos morre ao ser largada sozinha e machucada por padrasto em hospital

Foi registrada neste domingo (15) a morte de uma garotinha de 03 anos, identificada como Ana Laura Tavares Bandeira, em Cajazeiras, no sertão da Paraíba.

A criança foi deixada sozinha em um hospital e ainda apresentava sinais vitais. No entanto, apesar do esforço das equipes médicas para estabiliza-la, ela não resistiu.

Na unidade, conforme o Portal t5, os profissionais de saúde perceberam que a menina tinha várias hematomas pelo corpinho e, por isso, decidiram acionar às pressas uma viatura da Polícia Militar.

Quando os agentes chegaram, souberam que a vítima foi levada até lá pelo padrasto, de 22 anos, que fugiu em seguida. Um patrulhamento foi iniciado e o rapaz acabou sendo encontrado em pouco tempo.

Questionado, ele afirmou aos policiais que causou ferimentos em Ana Laura porque estaria brigando com a companheira e, acidentalmente, teria acertado um soco na garotinha, que estaria no colo da mãe.

Localizada, a genitora contou uma outra versão para as equipes. Segundo ela, o marido estava no quintal com a criança e, depois de um tempo, voltou dizendo que ela havia caído do colo e batido a cabeça.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, foram ouvidos e estão à disposição da Justiça.